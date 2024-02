È di Hisense la smart TV 50" UHD 4K che devi ACQUISTARE OGGI (-11%)

Amazon ha ascoltato le te preghiere ed è finalmente pronto a sorprenderti con una mega offerta che ha come protagonista la smart TV Hisense 50” UHD 4K, una tra le più amate e popolari in questo periodo.

Sfruttando lo sconto dell’11%, infatti, puoi acquistarla spendendo 339€ con tanto di consegna rapida e gratuita – solo per i clienti Amazon Prime.

La stupenda smart TV Hisense da 50 pollici Ultra HD 4K costa poco su Amazon

Difficile ignorare la bontà di questa offerta di Amazon: la smart TV è realizzata con materiali di buon livello, è sottilissima e monta cornici super ottimizzate. Il risultato è un pannello da 50” a risoluzione Ultra HD 4K che ti lascia senza parole immagine dopo immagine, merito anche della tecnologia HDR Dolby Vision.

Ovviamente compatibile con il digitale terrestre 2.0 e con le principali piattaforme di streaming online, la puoi fissare al muro oppure poggiare sul mobile TV del salotto di casa; qualsiasi sia la tua scelta, sei finalmente pronto a rivivere le emozioni del cinema giorno dopo giorno.

Prendi al volo lo sconto immediato dell’11% su Amazon per acquistare la stupenda smart TV del colosso cinese, quest’oggi in pronta consegna in 24 ore e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.