È di Logitech il mouse da gaming DEI TUOI SOGNI: oggi costa 24€ (-39%)

L’eccellente mouse da gaming di fascia economica Logitech G2043 LIGHTSYNC è finalmente a tua disposizione su Amazon a un prezzo impossibile da ignorare. Già normalmente molto economico a prezzo pieno, quest’oggi grazie a uno sconto immediato del 39% può essere tuo alla cifra shock di appena 24€ con tanto di consegna rapida e gratuita (solo per i clienti Prime).

A un prezzo così conveniente è quasi impossibile chiedere di più a Logitech; non solo il mouse è leggero, ergonomico, comodissimo da utilizzare e con tanto di strisca LED RGB personalizzabile, ma monta anche un validissimo sensore ottico da 8000DPI per un tracking preciso al pixel.

Logitech G203 LIGHTSYNC costa una sciocchezza su Amazon: occasione d’oro

Il mouse da gaming a marchio Logitech ti mette a disposizione due tasti primari meccanici con tensionamento in metallo per click rapidi e precisi, ma è anche possibile sfruttare due tasti lateriali liberamente programmabili a tuo piacimento tramite l’applicazione per PC.

Impossibile ignorare la straordinaria offerta di Amazon che ha come protagonista l’epico mouse da gaming economico di Logitech; mettilo subito nel carrello di Amazon per riceverlo direttamente a casa in appena 24 ore con la consegna rapida e gratuita dei servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.