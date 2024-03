È di realme il TABLET ECONOMICO da avere a tutti i costi: -31% su Amazon

Se hai bisogno di un dispositivo portatile, leggero, comodo da avere sempre a portata di mano e soprattutto economico, il popolarissimo tablet Android realme Pad mini è in vendita su Amazon a un prezzo molto conveniente.

Con uno spessore di appena 7.6mm che ti permette di riporlo con facilità anche in uno zainetto, così da averlo sempre a portata di mano anche quando sei fuori casa, quest’oggi puoi sfruttare lo sconto immediato del 31% per acquistarlo al prezzo ridicolo di appena 123€.

realme Pad è in caduta libera su Amazon a un prezzo molto conveniente

Nonostante il prezzo di vendita effettivamente molto allettante, il tablet Android di realme ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto molti punti di vista. Il pannello da 8.7 pollici è perfetto per la navigazione online, la visione di contenuti video e molto altro; la batteria da 6400 mAh ti assicura un’autonomia di numerose ore mentre il processore octa-core avvia in un istante le app di cui hai bisogno.

Prendendo al volo lo sconto del 31% di Amazon il tablet Android a marchio realme ti costa davvero pochissimo, addirittura con tanto di consegna rapida e gratuita in 24 ore inclusa nel prezzo di vendita (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.