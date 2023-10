È già Black Friday per NordVPN: ora bastano 2,99 €/mese per la VPN

NordVPN anticipa il Black Friday con una promo incredibile: per tutti i nuovi utenti, infatti, il costo della VPN viene ora ridotto a 2,99 euro al mese, con uno sconto del 69%& rispetto al prezzo standard. La promozione è accessibile tramite l’abbonamento biennale che, per l’occasione, include anche 3 mesi gratis aggiuntivi.

Da notare, inoltre, che, con appena 2 euro in più al mese, è possibile attivare il piano Completo di NordVPN, aggiungendo anche 1 TB in cloud e il password manager multi-piattaforma. Per accedere allo Sconto Black Friday di NordVPN è possibile seguire il link qui di sotto, raggiungendo così il sito ufficiale di NordVPN.

Con NordVPN è già tempo di Black Friday

NordVPN ha tutto quello che serve garantisce un accesso sicuro e illimitato a Internet. La VPN mette a disposizione una connessione protetta dalla crittografia e arricchita da una politica no log che azzera qualsiasi forma di tracciamento.

Il servizio, inoltre, sfrutta un network composto da migliaia di server, sparsi in tutto il mondo. Questo consente all’utente di geolocalizzare con semplicità la propria posizione e, quindi, di aggirare eventuali blocchi all’accesso a siti web che potrebbero essere applicati nel Paese da cui ci si connette.

Con la promozione Sconto Black Friday, disponibile in questo momento, NordVPN è scontata del 69%. La VPN, quindi, ora costa 2,99 euro al mese. Per sfruttare lo sconto è sufficiente attivare il piano biennale che aggiunge 3 mesi gratis extra.

Per tutti i nuovi utenti della VPN c’è anche una garanzia di rimborso a 30 giorni. Da notare, inoltre, che, aggiungendo appena 2 euro in più al mese, è possibile accedere a 1 TB in cloud oltre che al password manager multi-piattaforma, andando ad attivare il piano Completo, sempre con 3 mesi gratis. Per accedere alla promozione è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.