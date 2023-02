È già tempo di vacanze con il Prime Day di eDreams: fino al 60% di sconto

eDreams lancia le offerte del Prime Day mettendo a disposizione sconti esclusivi su voli, alloggi e autonoleggio fino al prossimo 2 di febbraio. La promozione è riservata agli utenti Prime, il servizio in abbonamento della piattaforma dedicata ai viaggi che consente l’accesso a promozioni e sconti aggiuntivi rispetto alle “normali” proposte della piattaforma.

In occasione dell’eDreams Prime Day, inoltre, sarà possibile accedere ad una prova gratuita e senza vincoli del servizio Prime in modo da poter sfruttare tutte le offerte attualmente in corso. Per saperne di più è sufficiente accedere al link qui di sotto, inserire i dati del viaggio che volete organizzare e verificare le offerte disponibili.

Sconti esclusivi con il Prime Day di eDreams

La nuova promozione lanciata da eDreams è da cogliere al volo. In occasione del Prime Day (che terminerà soltanto il prossimo 2 febbraio) sarà possibile accedere a sconti fino al 60% su voli, hotel, autonoleggio e prenotazioni combinate delle tre categorie citate in precedenza. Questi sconti sono riservati agli utenti Prime. Il servizio in abbonamento di eDreams, però, è disponibile con prova gratuita di 30 giorni, senza vincoli di alcun tipo, per tutti i nuovi utenti.

Di conseguenza, le offerte del Prime Day di eDreams sono disponibili per tutti. Vi basterà collegarvi alla piattaforma, inserire la meta e le date del vostro viaggio per verificare costi e offerte. Accedendo ad eDreams dal link qui di sotto, inoltre, potrete consultare alcuni pacchetti di viaggio consigliati con offerte particolarmente vantaggiose per organizzare le vacanze nei prossimi mesi a venire. Da notare, inoltre, che non ci sono limiti al numero di prenotazioni: è possibile organizzare anche più viaggi per sfruttare delle offerte in corso.

Come funziona il servizio Prime di eDreams

Disponibile con una prova gratuita di 30 giorni per tutti i nuovi clienti, Prime di eDreams è un servizio in abbonamento disponibile al costo di 54,99 euro all’anno. L’abbonamento non ha vincoli e può essere disattivato in qualsiasi momento. Con questo servizio è possibile ottenere:

sconti su tutti i voli presenti in piattaforma

fino al 50% sulle prenotazioni con alloggio

fino al 50 euro di risparmio sull’autonoleggio

un servizio di assistenza clienti disponibile 24/7

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.