È identico al sito dell'INPS ma racchiude una trappola: conti svuotati e dati rubati

L’obiettivo, secondo le prime verifiche, sarebbe spingerli a scaricare una finta app dell’Istituto e preparare così una campagna di malware. Il dominio era stato registrato appena due giorni prima della segnalazione. Riprende grafica e riferimenti dell’ente previdenziale e prova a convincere chi naviga da smartphone a installare una falsa versione di INPS Mobile. Al momento, spiegano gli analisti, il file scaricabile non risulta dannoso. Ma l’impianto del sito sembra quello di una trappola pronta a scattare.

Il sito individuato dal Cert-AgID usa un nome che affianca INPS e “Italy”. Una scelta fatta per sembrare credibile al primo sguardo, soprattutto su uno schermo piccolo e durante una navigazione veloce. La pagina richiama loghi, colori e struttura dell’Istituto nazionale di previdenza sociale: abbastanza per far abbassare la guardia a chi cerca informazioni su pensioni, bonus o pratiche amministrative. È uno schema già visto. Non serve copiare tutto nei dettagli: basta dare all’utente l’impressione di trovarsi in un posto familiare.

Secondo la segnalazione degli esperti, il dominio era ancora in fase di preparazione quando è stato intercettato. Un particolare importante. In quel momento il download mostrava una barra di avanzamento fittizia e non consegnava ancora un’app dannosa. Però la struttura tecnica del sito, dalla grafica alle istruzioni, andava in una direzione chiara: abituare gli utenti Android a installare un file fuori dai canali ufficiali.

La finta app INPS Mobile e il trucco degli APK da fonti sconosciute

Al centro della pagina compare l’invito a scaricare una presunta app INPS Mobile, indicata come versione 4.12.0. Il file viene presentato come se fosse l’app ufficiale dell’Istituto, ma non passa dal Google Play Store né da altri canali riconosciuti. Per chi ha meno dimestichezza con questi passaggi può sembrare una differenza da poco. In realtà è il punto centrale del rischio.

Uno smartphone mostra un avviso di installazione rischiosa mentre un sito simile a quello di un ente appare sfocato sul laptop.

Il passaggio più delicato riguarda le istruzioni mostrate dal sito: la pagina spiega come abilitare su Android l’installazione di APK da fonti sconosciute, cioè file scaricati direttamente dal web. È lì che la truffa prova a superare una protezione di base del sistema operativo. Una volta tolta quella barriera, un’app malevola può chiedere permessi molto invasivi: accesso agli SMS, alle notifiche, alle funzioni di accessibilità. Fino alla possibilità di intercettare codici di sicurezza o seguire le attività dell’utente. Sul telefono, ormai, passano conti correnti, messaggi di lavoro, documenti e identità digitale. Perdere il controllo può richiedere pochissimo.

Bot Telegram e malware: il file innocuo può essere sostituito in un attimo

Gli analisti hanno trovato anche un bot Telegram legato all’infrastruttura della truffa. Secondo quanto emerso, questo strumento permetterebbe a chi gestisce l’operazione di caricare o sostituire da remoto il file offerto sul falso sito. In altre parole: l’APK che oggi appare innocuo potrebbe essere rimpiazzato in qualsiasi momento da un malware vero e proprio. Senza cambiare l’aspetto della pagina. E senza segnali evidenti per gli utenti.

Il sistema, inoltre, sembra costruito per scegliere con cura le vittime. Dai rilievi tecnici risulta una priorità per gli indirizzi IP italiani, mentre alcuni strumenti automatici di analisi verrebbero bloccati per ridurre il rischio di essere scoperti. A chi gestisce la campagna arriverebbero, tramite Telegram, informazioni sui visitatori: IP, posizione approssimativa e browser usato. Nel codice e nei messaggi del bot compaiono anche commenti in lingua russa. Un indizio che gli esperti trattano con prudenza: da solo non basta per attribuire l’attacco a un Paese o a un gruppo preciso.

Come riconoscere la trappola e proteggere il telefono

La prima regola è semplice: le app dell’INPS vanno scaricate solo dai canali ufficiali, come il Google Play Store, oppure partendo dal sito istituzionale digitato a mano nel browser. Meglio non fidarsi di link ricevuti via SMS, email o chat, anche se il messaggio sembra urgente o richiama pratiche reali. “Scarica l’app”, “aggiorna il profilo”, “verifica il pagamento”: sono formule tipiche delle campagne di smishing e phishing, proprio perché puntano sulla fretta.

Un campanello d’allarme molto chiaro è la richiesta di abilitare l’installazione da fonti sconosciute. Un’app istituzionale non dovrebbe chiedere un passaggio del genere per funzionare. Chi avesse già scaricato il file deve rimuoverlo subito, controllare nelle impostazioni Android quali permessi sono stati concessi e, se serve, farsi aiutare da un tecnico. È consigliabile anche avviare una scansione con Google Play Protect o con un antivirus affidabile. Poi, senza rimandare, conviene cambiare le password dei servizi più delicati e controllare eventuali accessi anomali. In casi come questo la prudenza non è un dettaglio: è la distanza tra un falso sito e un furto di dati.