È il gioco più famoso al mondo e ora vale come 5 appartamenti: probabilmente lo hai avuto anche tu in mano

Una rarissima copia di Super Mario Bros ha infatti raggiunto una valutazione da capogiro durante una recente asta internazionale, dimostrando quanto il mercato del retrogaming sia diventato uno dei più redditizi al mondo.

La cifra finale ha lasciato tutti senza parole: 3 milioni di dollari per un singolo videogioco, un importo paragonabile al valore di diversi appartamenti.

Perché questa copia vale così tanto

Non tutte le copie dello storico titolo Nintendo hanno un valore elevato. A rendere unico questo esemplare è una combinazione di elementi praticamente irripetibile.

Il videogioco è rimasto sigillato e mai aperto per circa quarant’anni, conservato insieme alla console originale nella confezione di lancio. Le condizioni eccezionali hanno permesso di preservare ogni dettaglio come appena uscito dalla fabbrica.

Ad aumentare ulteriormente il valore è un particolare molto ricercato dagli esperti: un raro sigillo adesivo lucido, utilizzato soltanto per un periodo estremamente limitato prima che Nintendo adottasse definitivamente un diverso sistema di confezionamento.

Secondo gli specialisti del settore, esisterebbero soltanto pochissimi esemplari appartenenti a questa specifica produzione iniziale.

La copia battuta all’asta ha inoltre ottenuto una valutazione professionale tra le più alte mai assegnate a un videogioco vintage, certificando uno stato di conservazione eccezionale.

Un risultato che ha inevitabilmente attirato l’interesse dei collezionisti di tutto il mondo, pronti a contendersi uno dei pezzi più rari mai comparsi sul mercato.

Negli ultimi anni il valore dei videogiochi storici è aumentato in maniera impressionante. Console, cartucce e confezioni originali conservate perfettamente possono raggiungere quotazioni impensabili fino a pochi anni fa.

Gli esemplari più ricercati sono quelli mai aperti, completi della confezione originale e possibilmente appartenenti alle prime tirature commerciali. Anche piccoli dettagli, come etichette, adesivi o particolari varianti di produzione, possono fare la differenza tra un semplice videogioco vintage e un pezzo da milioni di euro.

Controlla in soffitta: potresti avere un piccolo patrimonio

Chi ha conservato vecchie console Nintendo o scatole originali farebbe bene a verificare cosa possiede prima di disfarsene. Molti oggetti considerati per anni semplici ricordi d’infanzia oggi sono diventati autentici beni da collezione.

Naturalmente casi eccezionali come quello di questa rarissima copia di Super Mario Bros sono molto difficili da replicare. Tuttavia il mercato dimostra che alcuni videogiochi del passato possono raggiungere valutazioni sorprendenti, soprattutto se completi, originali e mantenuti in condizioni impeccabili.

Prima di svuotare soffitte, cantine o vecchi scatoloni, vale quindi la pena dare un’occhiata: quel gioco con cui hai trascorso interi pomeriggi da bambino potrebbe oggi valere molto più di quanto immagini.