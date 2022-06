E' il momento di regalarti il Redmi Note 10, top di gamma a prezzo STRACCIATO

Se sei alla ricerca di uno smartphone top di gamma senza per questo doverti svenare, allora devi sapere che in questo momento hai l’occasione che stavi aspettando da tempo: lo Xiaomi Redmi Note 1o Pro dal taglio da 6GB+128GB, con ampia batteria da 5020 mAh è infatti in offerta su Amazon a soli 212€, cioè circa 162€ in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro, follia Amazon

La serie Redmi Note 10 Pro nasce con l’obiettivo ambizioso di coniugare le migliori caratteristiche tecniche a un’esperienza ben curata e coinvolgente, in grado di unire tutti i migliori aspetti e ottenere uno smartphone di ultima generazione. Il dispositivo presenta un design elegante e moderno disponibile, offrendo allo stesso tempo una presa salda e un’ottima sensazione al tatto. Il colore Glacier Blue in particolare cattura l’attenzione con le sue gradazioni cromatiche.

Lo smartphone si presenta con uno schermo da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108MP, batteria da 5.020mAh con ricarica rapida a 33W e un processore Snapdragon 732G di Qualcomm. Ecco nel dettaglio le specifiche:

Display: Super AMOLED da 6,67″ FHD+, refresh rate a 120Hz, campionamento fino a 240Hz, luminosità max 1200 nit, contrasto 4.500.000:1, Corning Gorilla Glass 5 , color gamut DCI-P3 100%, HDR10, modalità lettura 3.0, display Sunlight 2.0, SGS Eye Care Display Certification.

Che aspetti, allora ad assicurati questo top di gamma a un prezzo stracciato? Approfitta di questa occasione irripetibile e assicurati questo fantastico smartphone a soli 212€, cioè circa 162€ in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite, ma fai in fretta prima che vada esaurito.