E' il momento giusto per regalarti il Redmi Note 10 Pro: prezzo STRACCIATO

Vuoi uno smartphone top di gamma senza per questo doverti svenare? Allora oggi hai l’occasione che stavi aspettando da tempo: lo Xiaomi Redmi Note 1o Pro dal taglio da 6GB+128GB, Dual SIM, con ampia batteria da 5020 mAh di colore Onyx Gray è infatti in offerta su Amazon a soli 209€, cioè circa 175€ in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite. Lo smartphone si presenta con una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108MP, batteria da 5.020mAh con ricarica rapida a 33W e un processore Snapdragon 732G di Qualcomm. Una vera e propria potenza.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Onyx Gray , follia Amazon

Il dispositivo presenta un design elegante e moderno disponibile, offrendo allo stesso tempo una presa salda e un’ottima sensazione al tatto. Il colore Onyx Gray in particolare cattura l’attenzione con le sue gradazioni cromatiche. Il protagonista della parte anteriore del dispositivo è lo scintillante display AMOLED da 6,7 pollici in grado di garantire una risoluzione di 2400 x 1800 pixel, con una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz ed un’ottima velocità di campionamento del tocco.

I sensori di luce a 360 ° possono regolare automaticamente i livelli di luminosità. Indipendentemente da luce intensa, scarsa illuminazione o retroilluminazione, lo schermo fornisce sempre una luminosità ottimale per la migliore esperienza di lettura. Redmi Note 10 Pro è tanto elegante quanto resistente, con il suo Corning Gorilla Glass 5 sulla parte anteriore protegge da urti e graffi antiestetici. Il sensore per le impronte digitali non è sotto lo schermo, ma è posizionato all’interno del tasto d’accensione del dispositivo e funziona decisamente bene.

Che aspetti, allora ad assicurati questo top di gamma a un prezzo stracciato? Approfitta di questa occasione irripetibile e assicurati questo fantastico smartphone a soli 209€ nella sua edizione Onyx Gray. Le spedizioni sono gratuite, ma fai in fretta prima che vada esaurito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.