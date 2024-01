E' la tua occasione! Stampante 3D Anycubic finalmente SCONTATA: dai forma ai tuoi progetti

ANYCUBIC Photon Mono X 6Ks è una Stampante 3D, LCD UV Resina, dimensioni compatte: 19.5 x 12.24 x 20 cm. Oggi puoi prenderla su eBay con il 4% di sconto, quindi la paghi solo 258,99 euro!

ANYCUBIC Photon Mono X 6Ks: le caratteristiche

Adotta uno schermo di esposizione monocromatico ad alta definizione 6K da 9,1 pollici con una risoluzione fino a 5760 * 3600 px, offrendo una presentazione dei dettagli più nitida e delicata supportata da un elevato rapporto di contrasto di 380: 1. Una dimensione di stampa di 195,84X122,4X200mm (LWH) ti porta fino a un volume di stampa massimo di 4,76L, garantendo più stampe in una volta sola. La sorgente luminosa a matrice Anycubic LightTurbo aggiornata e la lente ottica testurizzata ad alta precisione forniscono una sorgente luminosa stabile e persino parallela, rimuovendo efficacemente gli strati ottici e le linee della griglia e creando una superficie del modello liscia e delicata. La velocità di stampa raggiunge i 15-60 mm/h, raccogli tutti i tuoi modelli ancora prima.

Viene fornito con una pellicola protettiva antigraffio ad alta trasmissione luminosa, che protegge efficacemente lo schermo dall’usura e dai graffi garantendo al contempo la precisione di stampa. Un pezzo extra gratuito incluso per una facile sostituzione. La guida stabile dell’asse Z a doppia linea e i suoi dadi anti-gioco in POM altamente resistenti all’usura limitano la stabilità dell’asse Z a livello di micron, eliminando efficacemente gli strati di stampa e garantendo tutti i dettagli di stampa. La tecnica di incisione laser adottata dalla piattaforma di stampa supera quella della sabbiatura in termini di planarità e adesione della piattaforma, riducendo notevolmente cadute e deformazioni e offrendo una percentuale di successo ancora migliore. L’affettatrice auto-sviluppata gratuita Anycubic Photon Workshop 3.0 ti offre un’esperienza di affettatura ancora migliore nella punzonatura, nel supporto, nel bombardamento e nell’organizzazione del layout. L’interfaccia utente semplificata semplifica l’affettatura. La nuova funzione di riparazione del modello aiuta anche ad aumentare il tasso di successo della stampa.

