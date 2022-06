E-mail marketing facile: GetResponse in offerta

Tra le più importanti e note piattaforme di e-mail marketing c’è GetResponse: oltre alla funzionalità principale di creazione newsletter per potenziali clienti e partner, offre anche alcuni strumenti esclusivi come funnel di vendita per monitorare l’e-commerce, un editor per siti web, landing page e la possibilità di realizzare webinar e inserzioni a pagamento. Tutte queste funzionalità sono disponibili nei piani a pagamento, in promozione del 18% per l’abbonamento 12 mesi e del 30% per quello da 24 mesi.

Il modus operandi di GetResponse è legato principalmente al settore dell’e-mail marketing. È possibile, infatti, creare delle liste contatti per gestire il proprio database, oppure importare da una lista già esistente e integrare l’account con altri servizi. GetResponse mette a tua disposizione diversi strumenti, tra cui landing page già ottimizzate per la conversione da creare e pubblicare a piacimento (senza dover acquistare un hosting), moduli e sondaggi personalizzati, oppure legati ai social media.

Pianificare le campagne è semplicissimo. GetResponse offre un editor newsletter con funzione drag-and-drop e template pronti all’uso. In alternativa, per coloro che hanno competenze in questo campo, è possibile progettare il proprio template da zero oppure attraverso un editor HTML. Ci sono, poi, la funzione di autoresponder – perfetta per inviare comunicazioni automatiche a tutti gli utenti – e Autofunnel, uno strumento necessario a pubblicizzare e vendere prodotti online, gestire e sviluppare l’andamento delle vendite.

GetResponse offre diversi piani di abbonamento che si differenziano per funzionalità e contatti inclusi (la base è di 1.000 contatti), oltre che per il costo. Sottoscrivendo un abbonamento 12 mesi, lo sconto sarà del 18%; se deciderai di optare per quello da 24 mesi, invece, lo sconto aumenta fino al 30%.