E.ON LuceClick Verde: risparmia sulla bolletta in modo sostenibile

L’energia elettrica è un elemento imprescindibile per la nostra vita quotidiana. Tuttavia, la sua produzione può avere un impatto significativo sull’ambiente: per questo motivo, sempre più consumatori sono alla ricerca di soluzioni energetiche che siano al tempo stesso convenienti e sostenibili. Ecco perché E.ON ha lanciato la sua offerta LuceClick Verde, che offre il meglio di entrambi i mondi.

Un aspetto fondamentale di qualsiasi offerta energetica è il costo per il consumatore. Con E.ON LuceClick Verde il costo delle utenze partirà da soli 43,1 euro al mese, con un prezzo della componente energia garantito per ben 12 mesi. Questo valore è stato calcolato sulla base di una stima annua di spesa di 517,1 euro per un cliente domestico con consumi annui di 1.500 kWh e una potenza di 3 kW nell’abitazione di residenza. In questa cifra, sono inclusi anche gli oneri fiscali.

Vantaggi, costi e trasparenza con E.ON

La differenza di E.ON LuceClick Verde rispetto ad altre offerte energetiche è il suo impegno per l’ambiente. Con questa offerta, hai la “Garanzia d’origine“, che attesta che l’energia elettrica fornita proviene da impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili.

E.ON si impegna a essere trasparente sui costi, quindi non ci saranno brutte sorprese sulla tua bolletta. La componente principale del costo energetico è il prezzo dell’energia, che è di 0,1623 euro per kWh (lordo delle perdite di rete). Inoltre, ci sono 108 euro all’anno per il corrispettivo di commercializzazione e vendita e 24 euro all’anno per il corrispettivo di mercato capacità, definiti da E.ON.

Oltre a questi costi, ci sono alcune voci in bolletta indipendenti da E.ON, come gli oneri di regolazione, il trasporto e la gestione del contatore e le imposte. Tuttavia, con E.ON LuceClick Verde, avrai chiarezza su tutti questi costi in modo che tu possa avere il controllo della tua spesa energetica.

Attivare l’offerta E.ON LuceClick Verde è semplice e veloce:

Collegati al sito web di E.ON, calcola la tua stima mensile e fai clic su “Attiva offerta” Compila il Form: inserisci i dati richiesti nel modulo online e segui la procedura di attivazione Entro 45 giorni, la fornitura LuceClick Verde sarà attivata

In conclusione, con l’offerta E.ON LuceClick Verde otterrai risparmio energetico, sostenibilità ambientale e chiarezza nei costi. Attivala online in pochi clic.

