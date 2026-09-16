È sempre costato una fortuna ma ora da Lidl lo trovi a meno di 10 euro: corsa agli scaffali

Da Lidl arriva un accessorio beauty che normalmente costa molto di più, ma questa volta il prezzo scende sotto la soglia dei dieci euro.

La proposta punta soprattutto su praticità e semplicità, con caratteristiche pensate per sistemare i capelli velocemente anche a casa. Tra temperatura regolabile, rivestimento in ceramica e funzione 2 in 1, il rapporto tra dotazione e prezzo può attirare parecchia attenzione sugli scaffali.

Sotto i 10 euro: prezzo e disponibilità della spazzola lisciante Lidl

La prima cosa che colpisce è il prezzo sotto i 10 euro: la spazzola elettrica lisciante CIEN Beauty è indicata sul sito Lidl a 9,99 euro. Una cifra che la porta dritta tra quegli acquisti che si decidono anche sul momento, passando tra gli scaffali del reparto non alimentare. Non è un dettaglio da poco.

Prodotti simili, soprattutto quando promettono di lisciare e disciplinare i capelli, vengono spesso associati a costi ben più alti. Qui, invece, Lidl gioca la carta che conosce bene: offerta a tempo, prezzo basso e collocazione accanto agli articoli per la cura del corpo.

Come sempre, però, la disponibilità può cambiare da negozio a negozio e dipende dalle scorte. Conviene quindi dare un’occhiata al volantino Lidl o controllare nel punto vendita più vicino. Perché davanti a un piccolo elettrodomestico beauty a questa cifra, il ragionamento è semplice: a meno di dieci euro si prova.

46 W, temperatura fino a 200 °C e cavo lungo: cosa offre davvero

Sul fronte tecnico, la CIEN Beauty spazzola elettrica lisciante dichiara una potenza di 46 W e una temperatura regolabile da 100 a 200 °C. Numeri essenziali, certo, ma sufficienti a inquadrare il prodotto: uno strumento da usare in casa, per la piega di tutti i giorni o per un ritocco veloce, senza pretese da salone.

I diversi livelli di calore permettono di adattare l’uso a capelli più fini o più spessi, con la solita attenzione che serve quando si maneggiano strumenti riscaldanti. Altro particolare pratico: il cavo da 190 cm.

Può sembrare poco, ma chi usa piastre e spazzole elettriche lo sa bene: se la presa è lontana dallo specchio, un cavo corto diventa subito un problema. Qui, almeno, c’è un margine in più per muoversi con un po’ di comodità.

Spazzola e piastra insieme: la funzione 2 in 1 con setole in ceramica

Il punto forte è la funzione 2 in 1: Lidl presenta questo accessorio come spazzola e piastra in un solo prodotto. L’idea è semplice: pettinare e lisciare i capelli con lo stesso gesto, tagliando qualche passaggio rispetto alla piastra tradizionale.

Le setole rivestite in ceramica sono il dettaglio su cui punta la descrizione del prodotto. La ceramica, già molto usata negli strumenti per capelli, aiuta a distribuire meglio il calore sulla superficie a contatto con la chioma.

Poi, come sempre, il risultato cambia in base al tipo di capello, all’umidità, alla mano di chi la usa e anche all’eventuale uso di prodotti termoprotettori. Ma per chi cerca una soluzione rapida prima di uscire, magari al mattino, la proposta è chiara: una spazzola lisciante economica, compatta e facile da usare, venduta a 9,99 euro. Un prezzo che basta da solo a spiegare l’attenzione sugli scaffali Lidl.