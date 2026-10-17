È stata ripresa mentre usava un cellulare nel 1938 ma ancora oggi non sanno come spiegarlo

Un filmato del 1938 mostra una donna con un oggetto vicino all’orecchio e continua a riaccendere un mistero che Internet ha trasformato in leggenda.

Le immagini girate a Leominster hanno alimentato teorie su un presunto cellulare e perfino sui viaggi nel tempo. Ma la differenza tra ciò che si vede davvero e ciò che viene raccontato è molto più interessante. A fare chiarezza sono le verifiche sulla vera origine del video.

Il filmato autentico di Leominster e la didascalia virale che lo ha trasformato in mistero

Tutto nasce da pochi secondi in bianco e nero. Le immagini complete sono state pubblicate nel 2017 dal canale YouTube di Leominster Access Television, con il titolo “Leominster 1938 Film Supplemental Footage”. Intorno al secondo 40 si vede un gruppo di donne camminare all’aperto. Una di loro tiene vicino all’orecchio un oggetto piccolo, rettangolare, che agli occhi di oggi può ricordare uno smartphone.

Da lì il passo verso il mistero è stato breve. Il filmato è rimbalzato su YouTube, Facebook e TikTok con didascalie diverse: qualcuno parlava di una fabbrica Dupont in Massachusetts, altri dello stabilimento Aluminum Company of America a Massena, nello Stato di New York. Sotto uno dei video, un utente ha provato a correggere il tiro: “Questa è la fabbrica Dupont di Leominster, ottobre 1938. La donna tiene un portasigarette”.

Secondo quanto riportato da Snopes, l’autore del caricamento avrebbe poi ammesso che quella didascalia era nata come uno “scherzo del primo aprile” e gli era sfuggita di mano. Il punto, quindi, resta uno: le immagini del 1938 esistono e non risultano manipolate. Ma l’idea che mostrino una donna al telefono è una lettura arrivata dopo.

Perché un telefono cellulare nel 1938 era tecnicamente impossibile

La suggestione funziona perché il filmato è sgranato, muto, pieno di zone d’ombra. Ognuno ci vede quello che vuole. Ma un telefono cellulare nel 1938, nel senso moderno del termine, non avrebbe potuto funzionare.

Mancavano le reti cellulari, le torri di trasmissione, i sistemi di commutazione e tutto ciò che serve per far parlare un apparecchio portatile con un interlocutore in movimento. Non è un dettaglio tecnico da poco. Senza una rete di celle radio, un oggetto simile a un cellulare sarebbe rimasto solo un oggetto in mano, non uno strumento utile per comunicare nel piazzale di una fabbrica.

Alcuni utenti hanno tirato in ballo tecnologie già esistenti negli anni Trenta, come apparecchi acustici Siemens brevettati negli anni Venti o dispositivi Western Electric per l’udito. Altri hanno pensato a radio portatili. Anche questa pista, però, convince poco: radio davvero piccole e maneggevoli, da tenere così all’orecchio, non erano certo comuni nel 1938. Più semplice, e probabilmente più credibile, pensare a un accessorio personale. Una custodia. Un portasigarette. Forse una piccola borsa.

Dalle ipotesi sul portasigarette alla presunta Gertrude Jones: cosa resta non verificato

La versione più curiosa è tornata a circolare nel 2013, quando il Daily Mail citò un utente YouTube chiamato Planetcheck. Diceva che la donna nel filmato fosse la sua bisnonna, Gertrude Jones, allora diciassettenne, e che alla Dupont si stessero provando telefoni senza fili affidati ad alcune dipendenti. “Gertrude parlava con uno degli scienziati, fuori campo, alla sua destra”, avrebbe scritto l’utente.

Una storia ordinata, quasi convincente al primo sguardo. Ma manca la parte decisiva: una conferma indipendente. Planetcheck è rimasto anonimo e non ha mostrato documenti, registri aziendali o testimonianze verificabili.

Anche Snopes, nel fact-check firmato da Aleksandra Wrona e pubblicato il 18 maggio 2024, ha classificato la vicenda come miscaptioned, cioè accompagnata da una didascalia fuorviante: il filmato è reale, la spiegazione della viaggiatrice nel tempo non ha prove. DuPont è stata contattata per un riscontro, ma nel materiale disponibile non risultano conferme definitive. Alla fine resta soprattutto l’ambiguità dell’immagine: una donna, un oggetto non identificato, un video vecchio di quasi novant’anni. E internet, ancora una volta, ci ha visto dentro molto più di quanto si possa dimostrare.