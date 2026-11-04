È uscito il set Lego più grande di tutti i tempi: non può mancare per un collezionista

Il pezzo forte è la Sagrada Família 21065, diventata il set più grande mai prodotto dall’azienda danese per numero di pezzi. Ma il mese non vive solo di questo record: arrivano anche il primo set Dragon Ball, il grande Quartiere veneziano della linea Icons e una novità Botanicals più accessibile. Fino all’8 novembre, inoltre, sono previsti diversi regali con acquisto.

Il nuovo LEGO Architecture Sagrada Família 21065 mette insieme 12.060 pezzi e supera il primato della LEGO Art Mappa del Mondo, che dal 2021 era ferma a 11.695 elementi. Qui, però, il dato pesa in modo diverso: non si parla di un mosaico fatto soprattutto di piccoli pezzi circolari, ma di un modello tridimensionale dedicato alla basilica progettata da Antoni Gaudí, uno dei simboli di Barcellona.

La riproduzione arriva a 62 centimetri di altezza, 47 di larghezza e 39 di profondità. Durante la costruzione, spiega LEGO, il set segue anche la crescita dell’edificio reale: si parte dalle parti più antiche e si arriva a quelle più recenti. Nel modello trovano posto torri, facciate e vetrate colorate, un dettaglio tutt’altro che marginale per chi conosce il ruolo della luce nell’opera di Gaudí.

Il prezzo è fissato a 749,99 euro. Una cifra che porta la Sagrada Família LEGO nella fascia dei grandi set da esposizione, pensati per adulti e collezionisti. Non proprio un acquisto da prendere al volo, insomma. Ma tra record assoluto e soggetto architettonico, il set è già tra i lanci più osservati di questa fine anno.

Dragon Ball debutta nel catalogo LEGO con Shenron e Goku bambino

Novembre segna anche l’arrivo ufficiale di Dragon Ball nel catalogo LEGO, con il set LEGO Icons Dragon Ball Shenron & Goku 11390. È il primo modello nato dalla collaborazione con Toei Animation e conta 1.764 pezzi. L’ispirazione arriva dalla serie animata originale legata all’universo creato da Akira Toriyama.

Un imponente modello in mattoncini ispirato alla Sagrada Família durante l’assemblaggio, simbolo delle uscite LEGO da record di novembre 2026.

La scena scelta non è un combattimento, ma un’immagine riconoscibile anche da chi non segue ogni dettaglio della saga: Shenron che emerge dalle sette Sfere del Drago, con Goku bambino in volo sulla Nuvola d’Oro. La minifigure può essere rimossa e riposizionata, mentre testa e artigli del drago sono orientabili. Pochi movimenti, certo, ma sufficienti a dare un po’ di vita al modello una volta esposto.

Il set Shenron & Goku costa 139,99 euro. LEGO ha già fatto sapere che altri prodotti dedicati a Dragon Ball arriveranno nel 2027. Un segnale chiaro: questo esordio non resterà un episodio isolato. Per molti fan, è il primo vero incontro tra due mondi cresciuti per decenni fianco a fianco, ma senza incrociarsi davvero.

Quartiere veneziano, il maxi diorama italiano tra canali, botteghe e 17 minifigure

Tra le uscite più importanti del mese c’è anche LEGO Icons Quartiere veneziano 11388, un diorama da 5.682 pezzi dedicato a Venezia. LEGO, questa volta, non ricostruisce un monumento preciso. Preferisce mettere insieme diversi richiami alla città: un canale con gondola, un ponte ad arco, una villa, una bottega del vetro e una torre con orologio astronomico.

Il set punta molto sulla vita quotidiana, o almeno sulla sua versione in mattoncini. Dentro ci sono 17 minifigure, tra gondolieri, turisti, artigiani, musicisti e personaggi in costume. Le varie parti sono modulari, quindi si possono separare e sistemare in modi diversi. Tetti e piani si rimuovono per vedere gli interni. Tra i dettagli più curiosi, segnalato nella scheda del prodotto, c’è anche un piccolo pianoforte di strada stampato in 3D, una scelta ancora poco comune nel mondo LEGO.

Il modello completo misura 63 centimetri di larghezza e 48 di altezza. Il prezzo è di 499,99 euro, in linea con le dimensioni del progetto e con la collocazione nella gamma Icons. Per il pubblico italiano è una delle novità più riconoscibili del periodo: non una cartolina fedele di Venezia, ma un quartiere immaginato attraverso segni e atmosfere molto familiari.

Prezzi, disponibilità Insiders e regali con acquisto fino all’8 novembre

Le principali novità di novembre sono già disponibili sullo Shop LEGO, con alcune formule di accesso anticipato per gli iscritti al programma LEGO Insiders. Accanto ai set più grandi arriva anche una proposta più piccola: LEGO Botanicals Piantine graziose 10371, composta da 248 pezzi e venduta a 19,99 euro. Il modello permette di costruire una pianta di menta piperita e una di camomilla, sistemate in due vasetti antropomorfi: uno legge un libro, l’altro tiene in mano una tazza di tè.

Fino all’8 novembre 2026, salvo esaurimento, sono previsti diversi regali con acquisto. Con una spesa superiore a 130 euro si riceve il set Costruisci, dipingi e gioca!, nato da un progetto LEGO Ideas selezionato dal team dell’azienda. Chi compra il Quartiere veneziano, invece, ottiene il Taxi acquatico veneziano, pensato come piccola estensione del diorama principale, con barca, scorcio lagunare e altri personaggi.

Per gli appassionati di LEGO Star Wars c’è infine un Mini-modello di TIE Advanced, disponibile con una spesa superiore a 40 euro in prodotti della linea. Come sempre, prezzi e disponibilità possono cambiare nel giro di pochi giorni, soprattutto quando si parla di omaggi promozionali. Novembre, per i fan dei mattoncini, parte quindi con parecchie novità e un carrello da studiare con attenzione.