EA SPORTS FC 24, l'erede della serie FIFA disponibile su Amazon: PRENOTALO subito

Se sei un appassionato di calcio e desideri vivere un’esperienza di gioco autentica e coinvolgente, non puoi lasciarti sfuggire la possibilità di prenotare in anticipo EA SPORTS FC 24 tramite Amazon. Questo nuovo capitolo del gioco più amato al mondo ti offre un’esperienza calcistica innovativa e avvincente, con una vasta selezione di giocatori, squadre e campionati. Prepara i tuoi tacchetti, allena la tua squadra e sii pronto a entrare in campo con EA SPORTS FC 24: prenotalo in anticipo su Amazon su PS5, PS4, PC, Xbox e Nintendo Switch, e preparati a vivere l’emozione del calcio come mai prima d’ora.

EA SPORTS FC 24, l’erede di FIFA 23

Con oltre 19.000 giocatori con licenza completa, più di 700 squadre e oltre 30 campionati disponibili, EA SPORTS FC 24 ti permette di immergerti nella sfida del calcio reale come mai prima d’ora. Ogni passo, ogni tiro e ogni gol saranno accompagnati da un livello di realismo sorprendente, grazie all’attenzione ai dettagli e alla grafica di alta qualità.

Una delle nuove caratteristiche che arricchiscono il gioco è l’introduzione delle Evoluzioni in Ultimate Team. Potrai migliorare i tuoi giocatori, farli crescere e creare nuove leggende all’interno del tuo club. Inoltre, potrai includere le calciatrici nella tua squadra e comporre il tuo undici da sogno.

EA SPORTS FC 24 offre anche la possibilità di scrivere la tua storia come tecnico o giocatore nella Carriera. Potrai prendere decisioni cruciali, gestire il tuo club e affrontare le sfide che si presentano lungo il percorso per diventare una vera leggenda del calcio.

E non è tutto. Grazie alle funzionalità cross-play, potrai scendere in campo con i tuoi amici sia nel Club che nel VOLTA FOOTBALL, indipendentemente dalla piattaforma di gioco. Condividi l’emozione del calcio con giocatori provenienti da tutto il mondo e sfidali nelle competizioni online.

Non perdere l’opportunità di prenotare in anticipo EA SPORTS FC 24 tramite Amazon e assicurati di essere tra i primi a vivere questa nuova era del calcio pagandolo 79€ e preparati a vivere l’emozione del calcio come mai prima d’ora. Le spedizioni sono gratis via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.