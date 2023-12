EA Sports FC 24 per PS5 a un prezzo speciale su Amazon (IL PIÙ VENDUTO)

Questa mattina il videogioco EA Sports FC 24 per PS5 è in promo a 57,50€ invece che a 79,99€ grazie allo sconto del 28%, per un risparmio di circa 22€ rispetto al prezzo di listino. Ecco il link all’offerta.

Il nuovo capitolo di EA Sports FC 24 è il videogioco più venduto nell’ultimo mese sul sito amazon.it, con più di diecimila copie vendute negli ultimi 30 giorni. Tra le caratteristiche di punta segnaliamo la tecnologia HyperMotionV, per un gioco ancora più realistico, e il motore Frostbite ancora migliorato rispetto alle precedenti versioni del gioco.

EA Sports FC 24 per PS5 è in sconto del 28% su Amazon

La novità più eclatante del titolo FC 24 è HyperMotionV, tecnologia in grado di tradurre la fluidità e il ritmo del calcio reale grazie ai dati di quasi 200 match tra Champions League (sia maschile che femminile) LaLiga e Premier League. Un realismo ancora più accentuato grazie all’ottimizzazione derivante dai dati di Opta e dal miglioramento apportato al motore Frostbite.

La versione in vendita su Amazon è la Standard Edition per PS5. Volendo è disponibile all’acquisto anche la versione normale per PlayStation 4, oppure quella digitale con un codice di attivazione via email da attivare tramite il PlayStation Store. Ci sono poi le versioni per PS5 e PS4 con bonus da 10 euro.

EA Sports FC 24 per PlayStation 5 è in offerta a 57,50€ su amazon.it: cogli al volo l’occasione per risparmiare 22 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

