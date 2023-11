Goleada Black friday: EA SPORTS FC 24 Standard Edition per PC Windows a un prezzo INAUDITO!

Se è vero che abbia perso lo storico appellativo FIFA nella sua denominazione, EA SPORTS resta uno dei migliori e più apprezzati gioco di calcio! EA SPORTS FC 24 Standard Edition per PC Windows, grazie al Black Friday, lo paghi con il 43%, quindi solo 39,97 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition: le caratteristiche

La vera novità di EA SPORTS FC 24 Standard Edition è la HyperMotionV, che rappresenta il grande passo in avanti in termini di realismo di gioco: questa tecnologia è in grado di tradurre il ritmo e la fluidità del calcio reale nel gioco grazie ai dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello di tornei come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga. Ottimizzati tramite i dati di Opta, gli stili di gioco offrono agli atleti una ottima dimensione che va oltre le valutazioni totali per dare vita alle abilità sul campo che rendono questi giocatori ottimi. Dai modelli di giocatore SAPIEN realistici alle pieghe delle loro divise quando superano un difensore, il motore Frostbite migliorato propone un’esperienza partita ottima con un livello di dettaglio ottimo per rendere ogni momento vicino al calcio reale.

Dal pubblico alla telecronaca, l’esperienza partita è autentica, grazie a funzionalità che offrono un’esperienza televisiva sempre ottimale

Crea la rosa dei tuoi sogni e competi in Ultimate Team, con più giocatori e calciatrici del presente e del passato da aggiungere alla tua squadra e modi per personalizzare il tuo club dentro e fuori dal campo. Scegli il tuo percorso: scendi in campo come giocatore o siedi in panchina come tecnico!

