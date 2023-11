EA SPORTS FC 24 Standard Edition su Nintendo Switch è SUPER SCONTATO col BLACK FRIDAY!

EA SPORTS FC 24 Standard Edition è l’apprezzatissimo ultimo gioco di calcio di EA SPORTS, con nuovi dettagli, tante competizioni aggiunte e un gaming ancora più realistico. Puoi decidere di fare carriera come giocatore o come calciatore e anche il calcio femminile trova sempre più spazio e centralità. Grazie al Black Friday lo paghi molto meno, con uno sconto del 33%, quindi solo 39,97 euro sulla versione per Nintendo Switch! Puoi anche decidere di regalarlo, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition: le caratteristiche

Con EA SPORTS FC 24 Standard Edition per Nintendo Switch non ti stancherai mai di giocare: oltre 19000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati nell’esperienza calcistica più autentica mai creata. Migliora i tuoi giocatori e fai crescere nuove leggende nel tuo club con le nuove Evoluzioni di Ultimate Team. Tanto spazio al calcio femminile e a competizioni di altri paesi emergenti anche nel calcio. Molto interessante poi la funzionalità cross-play.

Il gioco introduce anche un’esperienza di Ultimate Team completa su Nintendo Switch: migliora i tuoi giocatori e fai crescere nuove leggende nel tuo club con le nuove Evoluzioni di Ultimate Team; inoltre, accogli in campo le calciatrici e crea il tuo undici da sogno. Metti alla prova le tue abilità in Rivals, gioca offline in Squad Battles o sfida i migliori in Champions; inoltre, completa gli obiettivi e cimentati nelle Amichevoli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.