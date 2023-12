EA SPORTS FC 24 Standard per XBOX X, S e One a soli 39 euro: non farti prendere in contropiede!

EA SPORTS FC 24 è la nuova era del gioco più bello del mondo: oltre 19000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati nell’esperienza calcistica più autentica mai creata. Puoi farlo tuo su XBOX X, S e One a un prezzo incredibile: 39,99 euro! Lo sconto è del 17%.

Scopri EA SPORTS FC 24 su XBOX X, S e One

Migliora i tuoi giocatori e fai crescere nuove leggende nel tuo club con le nuove Evoluzioni di Ultimate Team; inoltre, accogli in campo le calciatrici e crea il tuo undici da sogno. Scrivi la tua storia nella Carriera tecnico e giocatore, e scendi in campo con i tuoi amici in Club e VOLTA FOOTBALL grazie alle funzionalità cross-play.

EA SPORTS FC 24 è il nuovo capitolo di un calcio più innovativo. Include il Dual Entitlement con cui poter aggiornare la tua copia di EA SPORTS FC 24 da PlayStation 4 a PlayStation 5 o da Xbox One a Xbox Series X|S senza costi aggiuntivi!

EA SPORTS FC 24 oggi puoi farlo tuo su XBOX X, S e One a un prezzo incredibile: 39,99 euro! Lo sconto è del 17%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.