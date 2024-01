eBay, 200 capsule di caffè Borbone A Modo Mio Miscela Blu a 38€ (-27%)

Le 200 Capsule di Caffè Borbone Don Carlo, compatibili con il sistema a Modo Mio, offrono un’esperienza di caffè pregiato e avvolgente. La miscela blu è stata appositamente creata per soddisfare i palati decisi ed esigenti, offrendo un gusto corposo e cremoso che si distingue per la sua qualità superiore. Oggi puoi farne scorta su eBay, comprando la confezione da 200 capsule a soli 38€ con le spedizioni gratuite. Risparmi 14,60€ (-27%) sul costo di listino che è di 52,23€.

A Modo Mio Lavazza: il caffè Borbone Miscela Blu è un altro sapore

Le capsule Caffè Borbone Miscela Blu sono progettate specificamente per essere compatibili con il sistema a Modo Mio. La miscela è il risultato di un dosaggio accurato che combina sapientemente la qualità dell’Arabica con la robustezza della Robusta, il tutto arricchito da un adeguato processo di tostatura. La cura particolare nella tostatura e nei tempi di cottura conferisce al caffè un gusto pieno e un carattere deciso e inconfondibile.

Il caffè Borbone miscela blu si presenta con una densità notevole, una cremosità avvolgente e un equilibrio perfetto tra gli elementi. La sua consistenza compatta lo rende ideale per chi cerca un’esperienza di caffè appagante e memorabile.

Le capsule sono progettate per essere compatibili con il sistema a Modo Mio, garantendo una preparazione rapida e senza complicazioni. Basta inserire la capsula, premere il pulsante, e godersi un autentico caffè italiano direttamente nella comodità di casa propria.

In conclusione, le 200 Capsule Caffè Borbone Don Carlo rappresentano una scelta eccellente per chi desidera un caffè di alta qualità, con un gusto distintivo e avvolgente. Un’opzione ideale per chi apprezza la tradizione e l’artigianalità nella preparazione del caffè. Oggi puoi farne scorta su eBay pagando 200 capsule a soli 38€ con le spedizioni gratuite. Risparmi 14,60€ (-27%) sul costo di listino che è di 52,23€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.