eBay dà una PISTA A TUTTI: -214€ per Redmi Note 12 Pro 5G (-48%)

Redmi Note 12 Pro 5G non è mai stato così economico come oggi su eBay, tutto merito di uno sconto immediato del 48% che ti farà subito correre ad acquistarlo. Infatti, risparmiando la cifra shock di ben 214€, quest’oggi l’eccellente mediogamma del colosso cinese può essere tuo spendendo appena 235€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Redmi Note 12 Pro 5G ha decisamente tutte le carte al posto giusto per soddisfare le tue esigenze personali, partendo da un design eccellente che non ha assolutamente nulla da invidiare a quello dei device di fascia alta..

Risparmia subito 214€ su eBay per l’ottimo Redmi Note 12 Pro 5G: occasione storica

Lo smartphone a marchio Redmi ruota attorno a un perfetto pannello da 6.67 pollici super smooth a 120Hz ideale per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano batte un potente processore octa core, un velocissimo modem 5G e una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W.

Inoltre, come se non bastasse, sul retro è anche presente un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP perfetto per scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video a dettagli sempre elevati.

Al prezzo più basso di sempre su eBay hai finalmente a portata di mano un vero mediogamma di gran livello, incredibilmente in super sconto del 48% con tanto di consegna rapida e gratuita; se lo preferisci, inoltre, con PayPal puoi acquistarlo anche in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

