eBay distrugge il prezzo: SAMSUNG GALAXY A54 5G MENO 36%

La fascia media è il settore dove si combatte più duramente tra i vari produttori di smartphone, è dove chi ha il mitico rapporto qualità prezzo migliore vince. O dove qualche volta è possibile comperare dispositivi che visto il prezzo dovrebbero appartenere a questa fascia ” di mezzo” e invece puntano decisamente più in alto. Si, è proprio questo il caso con SAMSUNG GALAXY A54 5G. Se poi eBay ci mette il suo tagliando clamorosamente il prezzo del 36%, come dire, INSTABUY senza se e senza ma! Comprate SAMSUNG GALAXY A54 5G ora, l’offerta è davvero eccezionale! Si risparmiano ben 180 euro!

Il Re della fascia media

Iniziamo parlando delle specifiche tecniche del Samsung Galaxy A54 5G. Questo telefono è dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici, che offre una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ciò significa che l’esperienza visiva su questo dispositivo è di alta qualità, con colori vivaci e dettagli nitidi. Oltre ad essere ovviamente superfluido!

Sul lato delle prestazioni, il Galaxy A54 5G è alimentato dal processore SAMSUNG Exynos 1380, che garantisce una potenza di elaborazione rapida e fluida. Questo chipset viene affiancato da una RAM da 8 GB, e una memoria interna di 128GB, espandibile tramite scheda microSD fino a 1TB.

Per quanto riguarda la fotocamera, il Galaxy A54 5G è dotato di un modulo posteriore con una fotocamera principale da 50 megapixel che permette al dispositivo di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Allo stesso tempo la camera frontale è superperformante, ben 32MP!

Oltre alle specifiche tecniche, il Galaxy A54 5G offre anche alcune funzionalità interessanti. Il telefono è dotato di una batteria da 5000mAh, che garantisce una autonomia di lunga durata anche con un uso intensivo.

Con eBay puoi è anche possibile decidere di pagare in tre comode rate a tasso zero. La prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile Paga in 3 Rate. Acquisti subito visto il supersconto, ma paghi un po’ alla volta senza troppi problemi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.