eBay fa CROLLARE il prezzo di Samsung Galaxy A33 5G: oggi costa POCO

Samsung Galaxy A33 5G, uno tra i migliori smartphone Android di fascia media, è in offerta su eBay a un prezzo davvero sensazionale. Con uno sconto immediato del 39%, infatti, il device del colosso sudcoreano ti costa appena 239€ con tanto di consegna rapida e senza spese di spedizione.

Con un risparmio di ben 150€ sul normale prezzo di vendita, il telefono a marchio Samsung è pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane a 360°.

Solo su eBay trovi Samsung Galaxy A33 5G al 39% di sconto: offerta shock

Frontalmente un ottimo pannello Super AMOLED da 6.4″ è pronto a sorprenderti con la sua validissima calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano c’è un potente processore octa core che ti assicura rapidità e zero lag nell’avvio delle app. Alimentato da una batteria da 5000 mAh che ti accompagna tutto il giorno, sul retro un modulo fotografico quadruplo è capeggiato da un sensore principale da 48 MP per scatti e video ad altissima risoluzione.

Non perdere questa super offerta di eBay sul Samsung Galaxy A33 5G, un signor smartphone di fascia media che saprà soddisfare le tue necessità in lungo e in largo. Inoltre, ricorda che se lo acquisti tramite PayPal hai a disposizione il sistema di pagamento rateale senza busta paga e senza interessi.