eBay fa il verso alle Offerte di Primavera di Amazon: Redmi Note 13 Pro a -36%

eBay è ancora una volta in prima fila per sorprenderti con una offerta shock in ambito mobile: Redmi Note 13 Pro 5G è in vendita a un prezzo davvero molto conveniente. Sfruttando lo sconto immediato del 36%, infatti, il device è disponibile all’acquisto con un risparmio immediato di 181€ – se l’acquisti con PayPal, inoltre, lo puoi pagare anche in tre comode rate.

Il modello quest’oggi in offerta è il più potente a disposizione sul mercato, ovvero con ben 12GB di RAM velocissima e con 512GB di memoria interna. Frontalmente il pannello Super QPD da 6.67 pollici ti sorprende con l’elevatissima risoluzione e la fluidità a 120Hz, due caratteristiche che amerai alla follia durante la visione di video.

Redmi Note 13 Pro 5G è in caduta libera del 36% su eBay: occasione imperdibile

Sottile, leggero e con un design dal forte sapore premium, lo smartphone a marchio Redmi integra anche una mega batteria da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W; lo attacchi al caricabatterie e nel giro di pochissimi minuti sei pronto a utilizzarlo per moltissime ore. A tutto ciò si aggiunge anche un modulo fotografico da 200MP in grado di sorprenderti con qualità eccellenti e video ad altissima risoluzione, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’epico smartphone di fascia medio-alta di Redmi è in caduta libera su eBay a un prezzo niente male; mettilo subito nel carrello e sfrutta PayPal per pagarlo in tre comode rate senza interessi né busta paga.

