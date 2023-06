eBay fuori di testa: XIAOMI 12 5G mai così giù! MENO 59 PER CENTO!

Fascia alta, anzi altissima a prezzo di saldo è possibile? Si, è possibile. Ma quando? Ora grazie alla offerta mostruosa su eBay, che abbatte in maniera sconsiderata il prezzo di XIAOMI 12 5G. Risparmio eccezionale: ben 530 euro che ci rimangono in tasca grazie allo sconto del 59%! Ma come è XIAOMI 12 5G? Poche parole per descriverlo, eccezionale, è un dispositivo di livello top a cui non manca proprio nulla. O meglio, mancava un prezzo adeguato che finalmente è arrivato! 369 EURO!

Fascia alta a prezzo di saldo

XIAOMI 12 5G è indubbiamente uno dei dispositivi Android più avanzati e completi disponibili sul mercato, grazie ad una ricchissima dotazione, a partire dall’ottimo display da 6.28 pollici con una risoluzione di 2400×1080 pixel. Inoltre, è Amoled, luminosissimo con una grande profondità e contrasto e con frequenza di aggiornamento di ben 120 htz. Visione all’aperto e fluidità non sono problemi che riguardano XIAOMI 12 5G.

XIAOMI 12 5G è dotato di un potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Series, che offre prestazioni elevate e una grande efficienza energetica. Questo processore è in grado di gestire facilmente le applicazioni più esigenti e garantire una navigazione fluida e senza intoppi.

Uno dei punti di forza di questo telefono è la sua connettività 5G. Grazie alla rete di quinta generazione, gli utenti potranno godere di velocità di download e upload incredibilmente rapide. Ciò significa che le applicazioni si apriranno istantaneamente, i video si caricano velocemente e la connessione sarà stabile anche in situazioni di grande afflusso di dati.

Per quanto riguarda la fotocamera, il XIAOMI 12 5G monta un sistema fotografico avanzato. Dispone di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 megapixel, un teleobiettivo da 12 megapixel e un ultra-grandangolare da 20 megapixel. Questo sistema permette di catturare foto nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce, oltre a offrire funzionalità avanzate come lo zoom ottico e la modalità notturna.

Per quanto riguarda la batteria, il XIAOMI 12 5G è dotato di una capacità di 4500 mAh, che garantisce una durata prolungata anche con un utilizzo intenso. Inoltre, supporta la ricarica rapida, che permette di ottenere una ricarica completa in breve tempo.

Super offerta solo su eBay, approfittatene ora, sta andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.