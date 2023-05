Ebay impazzisce: Nintendo SWITCH OLED a meno di 330 euro

La nuova console portatile Nintendo Switch Oled Edition è un best buy che ti consente di giocare ovunque sfruttando una potenza di elaborazione video e un display senza precedenti. Il modello OLED di Nintendo Switch è una versione aggiornata e ottimizzata della Switch, con uno schermo più grande e preciso, altoparlanti migliorati, più spazio di archiviazione e un cavalletto ridisegnato. Il nuovo ibrido per console portatile è un po ‘più costoso della Switch standard, ma è sicuramente la miglior console portatile di sempre. Acquistala ora su Ebay a soli 324,00 euro invece di 349,99.

Lo Switch OLED ha un fattore di forma identico alla Switch originale: è un tablet rettangolare con binari sui lati a cui si collegano i controller Joy-Con e un dock che trasmette il video alla TV. In effetti, ha quasi le stesse dimensioni del modello LCD, ed è solo un decimo di pollice più lungo con i Joy-Con collegati. È anche un ottavo più pesante, ma nessuno di questi cambiamenti è evidente.

La vera rivoluzione infatti riguarda il pannello a diodi organici a emissione di luce (OLED) utilizzato al posto del pannello con display a cristalli liquidi (LCD) della Switch standard. Gli OLED generalmente producono una gamma di colori molto più ampia e livelli di contrasto più elevati rispetto agli LCD.

Lo schermo OLED produce colori più ricchi rispetto al display LCD, in particolare i rossi. Infatti, noterai immediatamente la differenza quando accendi il sistema per la prima volta e appare il logo Switch rosso e bianco. Anche il nuovo schermo è un po’ più luminoso, anche con entrambi i sistemi alla massima luminosità. Il bilanciamento del colore della switch OLED è un po’ più freddo rispetto alla versione LCD, il che contribuisce alla percezione di una maggiore luce. Generalmente vogliamo vedere un bilanciamento del colore più caldo sui televisori, ma per i sistemi di gioco, una rigorosa accuratezza cinematografica è meno importante di un’immagine luminosa e vivida.

Lo schermo è leggermente più grande rispetto ai 6,2 pollici dello Switch LCD. Su un tablet quasi della stessa dimensione, ciò significa che il display attivo è molto più vicino ai bordi del sistema, riducendo significativamente la cornice nera intorno all’immagine. Questa differenza risalta ancora di più delle differenze di colore e contrasto, e una volta preso in mano avrai difficoltà a non notare quanto sia relativamente grande il bordo nero sul display LCD. Lo schermo OLED più grande ha la stessa risoluzione di 720p, quindi tecnicamente è meno nitido in termini di dimensioni dei pixel, ma è migliore su tutto il resto. Approfitta ora dello sconto e acquistala su Ebay.

