eBay impazzisce! Smart TV JVC 65 pollici al MENO 27%! GROSSO è BELLO!

La vostra smart TV da 40/50 pollici è troppo piccola? Si perde all’interno del mobile tv? Bene, anzi no, male! Allora è arrivato il momento di comprarne una più grande, e… in super sconto! Ci pensa eBay: oggi propone JVC LT-65VA3205I, ben 65 pollici di grandezza con un maxi sconto del 27%, che ci permette di risparmiare 160 euro! Insomma, una fascia media di smart TV al prezzo di un entry level dal “polliciaggio” ridotto. Offerta top quindi, compratela ora, sconti del genere sono davvero rari!

Piccolo prezzo, grande qualità

JVC LT-65VA3205I ha un design semplice e elegante, con una cornice sottile e un supporto da tavolo con due piedini a forma di V. La TV ha uno schermo LED da 65 pollici con risoluzione, ovviamente, 4K Ultra HD. Lo schermo offre immagini nitide e dettagliate, con una luminosità massima di 350 cd/m² e un contrasto di 5000:1. JVC LT-65VA3205I supporta anche la funzione HDR, che migliora la gamma dinamica dei colori e dei contrasti, rendendo le immagini più realistiche e naturali. Lo schermo ha anche una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un tempo di risposta di 6,5 ms.

JVC LT-65VA3205I ha due altoparlanti integrati con una potenza totale di 24 W e il supporto al formato audio Dolby Atmos. Il televisore offre anche un equalizzatore a cinque bande per regolare il suono secondo le proprie preferenze.

Sul versante delle piattaforme installate non manca nulla. JVC LT-65VA3205I è uno smart TV basato sul sistema operativo Android 9.0, di conseguenza nuove app e nuovi aggiornamenti nel corso del tempo sono garantiti senza nessun problema. Inoltre, la TV ha anche la funzione Chromecast integrata, che permette di trasmettere i contenuti dal proprio smartphone o tablet al televisore.

Chi compra oggi in super offerta JVC LT-65VA3205I farà davvero un ottimo affare. La TV è un perfetto prodotto da fascia media, non costa molto, ma garantisce una più che buona qualità d’immagine, anche nei formati in bassa risoluzione e soprattutto una piattaforma app, Android, in costante e continuo aggiornamento!

