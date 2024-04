eBay IMPAZZISCE, Smart TV Samsung 55" per poco al PREZZO IRRINUNCIABILE

La recente promozione lanciata da eBay rende questa smart TV di Samsung una best buy assoluta. Ne devi approfittare subito perché rimangono solo pochi pezzi a disposizione, considerando la cifra incredibile che è stata proposta. Si parla di soli 415,90 euro per portarsi a casa una Smart TV da 55″ LED Ultra HD con supporto 4K. Per prestazioni top di gamma anche col Digitale Terrestre 2.0, considerato il supporto al DVB-T2. E non solo, perché anche la consegna è gratis presso l’indirizzo di domicilio da te indicato. Approfittane ora e goditi il vantaggio di eBay, è un prezzo unico.

Smart TV Samsung 55″: goditi il 4K e l’HDR per immagini sensazionali

Questa Smart TV di Samsung da 55″ ha tutte le caratteristiche che potresti cercare, e ora puoi farla tua andando a risparmiare tantissimo. Ad un prezzo esiguo, hai a tua disposizione immagini mai così luminose e piene di colori cristallini. Grazie alla tecnologia PurColor, che ti darà modo di sentirti parte dell’azione mentre guardi i film. Con un’ampia gamma di colori garantite, così da fornire prestazioni ottimali. Sfruttando il 4K potrai percepire ogni sfumatura di colore, con l’upscaling che ti garantirà sempre il massimo della risoluzione.

E non è finita qui, perché c’è il software integrato per un hub dove trovare tutto ciò di cui hai bisogno tra app di streaming, per la musica, per la gestione e via dicendo. Non dovrai più pensare a nulla, col telecomando intelligente ci sono anche alcune scorciatoie per passare da un film di Netflix ad una playlist di Spotify. C’è infine l’ottimizzazione per il gaming, con una modalità dedicata che riduce l’input lag e aumenta la fluidità delle immagini.

Fatti furbo e compra oggi questa smart TV Samsung, ad un prezzo così basso è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.