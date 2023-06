eBay impazzisce: Smart TV Samsung TOP MENO 43 PER CENTO! Che bomba!

Se dovete cambiare TV è il momento giusto. eBay propone oggi un’offerta mostruosa, un taglio del prezzo di listino di Samsung UE50AU7090UXZT 50 ” Ultra HD 4K Smart HDR Tizen che ha del miracoloso! Sul nostro conto corrente rimarranno ben 260 euro, e potremo portarci a casa spendendo solo 339 euro una smart TV eccezionale! eBay ci fa risparmiare tanto: mettete subito la TV nel carrello!

Una grande smart TV

Samsung UE50AU7090UXZT è una TV dalle grandi potenzialità, grazie a un ampio schermo con risoluzione Ultra HD 4K, una tecnologia di miglioramento dell’immagine e una piattaforma smart basata su Tizen. Inoltre, è graziata da un design elegante e minimalista, con una cornice sottile e una base a doppia V.

La TV ha uno schermo LED da 50 pollici con risoluzione Ultra HD 4K e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, per mostrare colori vivaci e contrasto elevato. Lo schermo supporta anche la tecnologia HDR, che migliora la luminosità e i dettagli nelle scene buie e luminose. “Sotto il cofano” troviamo un processore Crystal 4K, che ottimizza l’immagine per ogni contenuto e offre una resa cromatica più vicina alla realtà. La TV ha anche la funzione PurColor, che esprime una vasta gamma di colori per un’esperienza visiva immersiva. A rendere questa smart TV molto ricca c’è anche la funzione Adaptive Sound, che calibra l’audio in base al contenuto e all’ambiente.

Samsung UE50AU7090UXZT è una smart TV basata sul sistema operativo Tizen, che offre un’interfaccia intuitiva e personalizzabile e in costante aggiornamento. Ci sono tutte le piattaforme del momento e non mancheranno quelle che arriveranno in futuro. Samsung garantisce un supporto duraturo alle proprie TV.

eBay è davvero pazzo oggi, lo sconto su questa smart TV Samsung è davvero eccezionale. Samsung UE50AU7090UXZT ha davvero tutto, e ora con lo sconto di 260 euro sul prezzo di listino ha anche di più!

Compratela ora, è un vero affare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.