eBay INFIAMMA il weekend: Redmi Note 12 4G crolla del 38% a 143€

Il weekend non potrebbe iniziare con una migliore offerta eBay in ambito mobile come quella di oggi che vede protagonista l’ottimo Redmi Note 12 4G. L’amatissimo budget phone Android, infatti, è in vendita con uno scioccante sconto immediato del 38% che fa crollare il prezzo finale di vendita ad appena 143€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Lo smartphone del colosso cinese condivide solo il prezzo con gli altri budget phone Android; tutto il resto è ciò che normalmente è possibile trovare in device da 300 o addirittura 400 euro.

Appena 143€ su eBay per il popolarissimo budget phone Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G, infatti, monta un eccezionale pannello AMOLED super smooth a 120Hz – una caratteristica spesso esclusiva dei telefoni di fascia medio-alta – ideale per guardare contenuti multimediali ad altissima risoluzione. Sotto il cofano un validissimo processore octa core di Qualcomm è affiancato da una mega batteria con supporto alla ricarica rapida da 33W, mentre sul retro il comparto fotografico triplo è pronto a stupirti con un sensore principale da ben 50MP per foto e video ad altissima risoluzione.

Fatti furbo e acquista subito su eBay l’eccezionale smartphone a marchio Redmi in offerta un prezzo davvero molto conveniente; se lo metti adesso nel carrello ti arriva a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.