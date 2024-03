eBay lancia la PROMO PSPRMAR24 con sconti fino a 45€: GUARDA che offertone

Ebay lancia oggi il suo nuovo codice promozionale, PSPRMAR24, che permette di avere uno sconto su decine di prodotti direttamente nel carrello, prima del check out, per un risparmio massimo per ogni acquisto da 45 euro. La promozione tocca praticamente ogni settore del marketplace, dall’abbigliamento alla tecnologia, fino ai giocattoli e alla bellezza e salute. Grazie alla promozione di eBay è dunque possibile risparmiare cifre importanti. L’iniziativa durerà fino alle ore 23:59 del 17 marzo 2024 e il coupon può essere sfruttato per due volte da ciascun utente.

eBay promo PSPRMAR24

Tra i prodotti in sconto, molti dei quali ne hanno già applicato uno (quindi quello del 20% diventa aggiuntivo), si possono trovare scarpe, costumi, orologi, trucchi e tantissimo altro ancora. Proprio perché la vetrina degli sconti PSPRMAR24 di eBay è molto vasta, il suggerimento è quello di scorrerla tutta per non perdere l’occasione di farsi sfuggire qualche buon affare. Noi, nel frattempo, vi aiutiamo segnalandovene alcuni tra i migliori: sono tutti con le spese di spedizioni gratis e tra parentesi riportano il prezzo di listino.

Samsung Galaxy A23 5G (4GB/128GB) in offerta su eBay è la giusta occasione per mettere le mani su uno tra i migliori budgetphone del momento.

Come novità tecnica, infatti, si segnala “solo” la possibilità per coloro che scelgono la versione Digital Edition, di aggiungere l’Ultra HD Blu-ray Disc Drive per PS5 in un secondo momento, venduto separatamente.

L’iPad 10 continua a distinguersi come un vero gioiello tecnologico, e ora c’è un’opportunità unica di possederlo ad un prezzo vantaggioso su eBay. Il sistema di fotocamere è stato poi aggiornato, e ora comprende una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo posizionata sul lato più lungo di iPad per offrire un’esperienza ancora migliore nelle videochiamate.

Il Nintendo Switch OLED è un’altra mega occasione su eBay. La console è alimentata dal processore NVIDIA Tegra X1 e supporta la modalità multigiocatore locale, consentendo a due giocatori di utilizzare i Joy-Con separatamente o a più giocatori di connettersi in modalità wireless per partite multiplayer grazie alla connettività Wi-Fi integrata.

Come riscattare il buono sconto

Aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee. Prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto. Paga con PayPal o Carta di Credito o Debito.

