eBay lancia l'evento SANVALENTINO: sconti INCREDIBILI su migliaia di prodotti anche TECH

Nella settimana che precede la Festa degli innamorati Ebay lancia un nuovo evento con relativo codice bonus chiamato SANVALENTINO, che permette di avere sconti fino al 70% su decine di prodotti direttamente nel carrello, con spedizione gratuita. La promozione tocca tantissime categorie merceologiche, ma come spesso accade sono i prodotti tech quelli più gettonati, compresa la nuova PlayStation 5 Slim o la Xbox One X in bundle con Diablo IV. Grazie alla promozione di eBay è dunque possibile risparmiare cifre importanti.

Sconti pazzeschi su eBay con il codice SANVALENTINO

La promozione, come scritto prima, riguarda qualsiasi prodotto su eBay, dall’arredamento da giardino al modellismo, fino ovviamente al settore della tecnologia, che è quello che più ci interessa maggiormente da vicino. In tal senso vi proponiamo una selezione dei migliori prodotti attualmente in offerta sul market place (ricordate che il prezzo finale differisce da quello evidenziato nell’anteprima in quanto il codice bonus SANVALENTINO si applica solo alla cassa):

Proprio perché la vetrina degli sconti di eBay è molto vasta, il suggerimento è quello di scorrerla tutta per non perdere l’occasione di farsi sfuggire qualche buon affare.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.