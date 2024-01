eBay lancia MODA24 e SVENDE tutto: abbigliamento e accessori scontati fino al 15%

eBay lancia un nuovo evento chiamato MODA24, che permette di avere sconti importanti su centinaia di prodotti legati appunto alla moda, ma anche alla salute e al benessere, direttamente nel carrello, con spedizioni gratuite. Dall’8 al 21 gennaio, gli amanti dei migliori capi di abbigliamento ,accessori, profumi e salute, e gli acquirenti attenti al risparmio avranno l’opportunità di accaparrarsi alcuni dei migliori prodotti sul marketplace a prezzi davvero convenienti.

Sconti pazzi su eBay con MODA24, ecco le offerte top

Gli sconti sono di tre tipologie, ovvero del 5%, 10% e 15% e variano a seconda della categoria del prodotto interessato. Sono applicati automaticamente, rendendo l’esperienza di shopping ancora più semplice. Quindi, preparati a fare affari e a portare a casa quei prodotti che hai sempre desiderato a prezzi incredibilmente convenienti. Questa su eBay è l’occasione perfetta per aggiornare, tra le altre cose, il tuo guardaroba senza svuotare il portafoglio. Inserisci il codice MODA24 al momento del pagamento per riscattarlo. Il codice sconto scade il 21 gennaio 2024.

Orologio Automatico Uomo LORENZ BATMAN DIVER 30190BB Acciaio Nero Sub 100mt a €152,99;

Scarpe DR. MARTENS Anfibi NERO Pelle naturale 11822006-D-BLA-A029194 a €139,20;

Maglione uomo Invernale Girocollo Lana Cashmere Maglioncino Slim Casual VEQUE a €19,54;

Orologio Uomo TIMEX LAB ARCH Q REISSUE Acciaio Inossidabile Silicone Nero Blu a €89,00 (-50%);

Kappa – Fleece, Giacca – Uomo – 6CENTO 687 a €46,00;

Tuta uomo DIADORA Triacetato full ZIP regular sportiva autunno SPORT primavera a €33,99;

Borsello Uomo Tracolla tasche zip vera Pelle Lavoro Vintage Grande marrone nero a €39,00;

Giubbino Smanicato UMBRO Uomo Full Zip a €39,00

Informazioni sul buono sconto

Codice: MODA24

Valore coupon: 10%

Spesa minima: dai 10€ ai 70€ a seconda della categoria dei prodotti

Utilizzi: 2 per ogni utente

Inizio: 8 gennaio 2024 ore 9:00

Fine: 21 gennaio 2024 ore 23:59

V invitiamo a seguire questo link (o cliccare sul bottone qui in basso) per leggere nel dettaglio tutte le informazioni utili per usufruire dei vari sconti dell'evento eBay.

