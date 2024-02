eBay, l'iniziativa CASA24 sta pe finire: affrettati e risparmia il 10% su centinaia di prodotti

Ebay ha lanciato giorni fa il codice promozionale CASA24, che permette di avere uno sconto del 10% su decine di prodotti direttamente nel carrello, prima del check out, per un risparmio massimo per ogni acquisto da 100 euro.

CASA24, l’iniziativa sta scadendo, approfitta degli sconti prima che sia troppo tardi

Il codice sconto scade il 4-feb-2024 e per sfruttarlo occorre procedere in questo modo: aggiungi nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee, prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto. Infine paga con PayPal o Carta di Credito o Debito. Ma proprio perché sta scadendo vi suggeriamo di correre sul market place a sfruttarlo, prima che finisca l’iniziativa e vi perdiate quindi tante belle occasioni. Come quelle che vi segnaliamo in questa lista:

