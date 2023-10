eBay non ha LIMITI: Samsung Galaxy A23 5G crolla del 43% (-151€)

La giornata non potrebbe partire con offerta eBay migliore di quella che vede come protagonista l’ottimo Samsung Galaxy A23 5G. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 43% che ti dà modo di risparmiare ben 151€, oggi ti bastano appena 198€ per stringere tra le mani un device di cui non ti pentirai mai.

Sottile, leggero, comodissimo da utilizzare e con un rapporto qualità/prezzo impressionante, lo smartphone a marchio Samsung è pronto fin da subito a soddisfare le tue esigenze quotidiane.

Su eBay c’è un mega sconto del 43% sul Samsung Galaxy A23 5G: offerta shock

Il device, infatti, monta un bel pannello Infinity-V da 6.6″ perfetto per guardare contenuti video ad altissima risoluzione, una fotocamera frontale per selfie di qualità e un processore octa core di buon livello in grado di avviare in un istante le app di cui hai bisogno.

Samsung Galaxy A23 5G viene spesso etichettato anche come “battery phone” considerando il modulo da 5000 mAh che ti accompagna per una giornata, ma non bisogna assolutamente sottovalutare il comparto fotografico. Il device Samsung, infatti, monta un modulo multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità.

Con queste premesse risulta davvero impensabile non prendere al volo lo sconto del 43% di eBay per lo smartphone a marchio Samsung; oggi hai la possibilità di acquistarlo spendendo la cifra standard di un comune device low cost.

