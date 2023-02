eBay, offerta da CAPOGIRO per la smart TV Samsung UHD 4K da 55" (-54%)

Oggi è il tuo giorno fortunato per acquistare una bellissima smart TV Samsung UHD 4K da 55″, incredibilmente in super sconto su eBay a un prezzo mai visto prima. Infatti, con uno sconto complessivo del 54% ti bastano appena 378€ per rivivere ogni giorno l’esperienza del cinema direttamente dal divano di casa.

Oltre al 44% di sconto già presente in pagina, se utilizzi il codice coupon “CASA23” hai diritto a un ulteriore sconto del 10% per un risparmio totale di ben 371€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Prezzo super conveniente su eBay per la smart TV Samsung UHD 4K da 55″

La smart TV del colosso sudcorano è uno spettacolo per gli occhi sotto ogni punto di vista: il design è tipicamente di fascia premium con le sue cornici super ottimizzate, mentre il processore Crystal 4K si occupa di mostrare a schermo immagini ad altissima risoluzione con colori semplicemente eccezionali.

Ma non finisce qui: la smart TV monta anche la tecnologia Adaptive Sound per ricreare un tappeto sonoro potente e avvolgente e la funzione Motion Xcelerator per il gaming di alto livello ad alti FPS e con immagini super fluide. Come se non bastasse, inoltre, la smart TV monta l’ultima versione di Tizen OS che ti dà totale accesso all’intero palinsesto di film e serie TV disponibili su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, NOW TV e molto altro ancora.

A questo prezzo è proprio il caso di dire che non si tratta della classica offerta di eBay, ma tutt’al più di quasi un regalo; non dimenticare di inserire correttamente il codice coupon “CASA23” nell’apposito campo per sfruttare lo sconto del 10% che si aggiunge al già presente del 44%. Ricorda, infine, che se acquisti la smart TV tramite PayPal puoi anche pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.