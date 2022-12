eBay passa al contrattacco e sgancia le sue BOMBE: 5 prodotti tech SOTTOCOSTO

Se Amazon continua a offrire decine di promozioni sulle sue pagine, eBay non è certo da meno e proprio in queste ore passa per così dire al contrattacco e sgancia una serie di bombe davvero niente male, proponendo una serie di prodotti tech a prezzi decisamente vantaggiosi. Noi per darvi un’idea e magari qualche suggerimento ne abbiamo scelto una manciata, anche per ragioni di spazio. Ma voi, se volete, potete monitorare la pagina delle offerte eBay per essere sempre aggiornati su queste e su altre offerte.

Apple iPhone 12 (-170€)

La velocità del 5G A14 Bionic, il chip più veloce mai visto su uno smart­phone. Un display OLED edge-to-edge. La protezione del Ceramic Shield, per una resistenza alle cadute quattro volte superiore. E po la modalità Notte su ogni fotocamera. iPhone 12 ha proprio tutto. Su eBay, infatti, la versione con 128GB (nero) può essere tua con circa 719€, cioè a dire con uno sconto di quasi 170€. Spedizioni rapide e gratuite.

Samsung Galaxy Tab A7 (-96€)

Caratterizzato da proporzioni simmetriche e da uno spessore di soli 7 mm, il Samsung Galaxy Tab A7 vanta un sofisticato design metallizzato in tre colori – Dark Gray, Silver e Gold – e una cornice perfettamente regolare. Ma soprattutto, un display ampio e dinamico da 10,4″ e quattro altoparlanti che regalano un potente audio surround Dolby Atmos, per dare vita ai contenuti proprio come al cinema. Il tutto a un prezzo super accessibile, visto che oggi puoi farlo tuo a soli 153€ anziché a 249,90€, grazie allo sconto di eBay.

Notebook Lenovo Essential V15 (-120€)

Notebook con Intel Celeron N4020 frequenza base di 1,1 GHz fino a 2,8Ghz in Modalità burst mode. Perfetto per uso domestico, uso ufficio e sopratutto DAD in quanto e’ dotato di videocamera frontale Aperto e richiuso da noi per configurarlo come da descrizione. Su eBay costa appena 178€.

OPPO A54s (-100€)

Super occasione per assicurarti l’OPPO A54s ad un prezzo decisamente vantaggioso: su Amazon, infatti, questo interessantissimo smartphone viene venduto a 149€, cioè a dire al 27% in meno rispetto al suo normale valore di listino, bisogna subito fiondarsi a comprarlo. Addirittura con le spedizioni gratuite.

TV 55” Philips 55PUS7406 (-370€)

Cerchi un TV che si adatti alla tua stanza? Questo smart TV 4K è quello che fa per te. Lo schermo praticamente privo di cornice si abbina a qualunque tipo di arredamento, mentre con i piedini sottili lo schermo sembra galleggiare sopra l’unità o il tavolo della TV. Oggi film, domani programmi e giochi e sport durante il weekend: Philips Smart TV 4K ti offre sempre immagini vivaci e connessione a dispositivi smart Android senza interruzioni. Prendilo su eBay scontato del 46% con un risparmio netto di 370 euro.

Allora, trovato qualcosa che vi può interessare? Vi ricordiamo che tutti i prodotti che vi abbiamo segnalato in questo articolo oltre a essere fortemente scontati, godono anche della protezione clienti di eBay e delle spedizioni gratuite, per un ulteriore quanto importante risparmio da parte vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.