eBay, il Programma Ricondizionato ti offre i migliori dispositivi tech rigenerati a prezzo affare

eBay lancia un’interessante iniziativa legata questa volta ai prodotti ricondizionati. Come per il rivale Amazon, anche il noto marketplace propone ai suoi clienti decine e decine di oggetti e gadget usati ma garantiti, spesso pari a nuovo. Col suo programma sui ricondizionati che fa parte di un ben più ampio progetto denominato Cose Nuove, gli utenti possono arrivare a risparmiare fino al 50% su decine di prodotti direttamente nel carrello, prima del check out. Un’iniziativa che vede protagonista in particolare la componente tech del sito, dai tablet agli smartphone, dai PC alle console da gioco fino ai piccoli elettrodomestici.

L’usato garantito di eBay: cos’è e come funziona

“Il Programma Ricondizionato di eBay fa parte di un progetto più ampio che ha come obiettivo migliorare l’esperienza sul nostro marketplace e la fiducia della nostra community” ha dichiarato Martina Colandrea, B2C Commercial Director di eBay Italia.

“Attraverso lo sviluppo di progetti e programmi dedicati desideriamo coinvolgere e far sentire i nostri utenti non solo semplici ‘sellers e buyers’, ma parte integrante di una vera e propria community, dove scambiarsi novità, informazioni e consigli sui temi dell’elettronica nuova e ricondizionata”.

Il ricondizionato è una soluzione che ti offre risparmio senza rinunciare alla qualità e alla garanzia di avere un prodotto perfettamente funzionante. Sulle pagine di eBay trovi un’ampia selezione di prodotti ricondizionati a ottimi prezzi. Ogni prodotto è revisionato dal produttore o da venditori verificati. Con il programma Ricondizionato puoi trovare i prodotti che ami, in varie condizioni e a ottimi prezzi. In sintesi:

Fino al 50% più conveniente rispetto al nuovo;

Seconda vita per i prodotti e minor impatto ambientale;

Prodotti ispezionati e testati.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.