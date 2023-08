eBay SCONVOLGE e SORPRENDE: Samsung Galaxy A34 5G giù di 140€ (-35€)

Con uno sconto immediato del 35% questa offerta di eBay è la migliore su tutto il web per acquistare Samsung Galaxy A34 5G, uno tra i più acclamati mediogamma Android del momento. Con un prezzo di vendita di appena 259€ per un risparmio immediato di ben 140€, il telefono di Samsung è pronto per soddisfare tutte le tue personali esigenze senza esitazioni.

Bello, leggero, sottile e con un design molto piacevole, Samsung Galaxy A34 5G ha dalla sua un rapporto qualità/prezzo imbattibile.

Solo su eBay puoi acquistare Samsung Galaxy A34 5G con il 35% di sconto

Il telefono di Samsung monta un bellissimo pannello Super AMOLED da 6.6 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera frontale di tutto rispetto, mentre sotto il cofano un potente processore sfrutta egregiamente 6 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app che vuoi.

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida per ore e ore di autonomia anche dopo pochi minuti di ricarica, Samsung Galaxy A34 5G monta un modulo fotografico triplo con un sensore principale da ben 48 MP per video e foto sempre di qualità.

Sorprende nel prezzo e anche nelle prestazioni: metti subito nel carrello il mediogamma di Samsung e preparati a un’esperienza di utilizzo senza compromessi. Il telefono ti arriva direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra; inoltre, ricorda che se lo acquisti tramite PayPal puoi anche scegliere di pagarlo in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.