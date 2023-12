eBay SCONVOLGE IL WEB: Redmi 12 in CALO DRASTICO del 54% (-196€)

eBay è pronto a stravolgere di nuovo tutto il mercato degli smartphone Android con una offerta eclatante sul Redmi 12, uno tra i migliori mediogamma di quest’ultimo periodo. Infatti, prendendo al volo lo sconto immediato del 54%, il device del colosso cinese è in vendita al prezzo shock di appena 163€ con tanto di spedizione gratuita.

Con un risparmio complessivo di ben 196€ hai la possibilità di stringere tra le mani uno smartphone con cui fare qualsiasi cosa, dai task quotidiani più semplici a quelli un attimino più complessi come l’editing dei video o delle foto.

Redmi 12 è in super sconto su eBay al prezzo più conveniente di sempre: occasione d’oro

Lo smartphone di Redmi monta un eccellente pannello super smooth a 90Hz da 6.79 pollici con cui guardare video ad altissima risoluzione, mentre sotto il telaio in alluminio batte un potente processore octa core MediaTek con tanta RAM veloce a disposizione. Super sottile e leggero, Redmi 12 fa leva su una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna tutto il giorno e su un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità.

L’eccellente mediogamma Android a marchio Redmi è in caduta libera su eBay al prezzo più conveniente di sempre; fatti furbo e mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

