eBay SCONVOLGE tutto ancora una volta: Samsung Galaxy A15 5G a 139€ (-55%)

Nello sconfinato universo di smartphone Android di fascia economica è possibile trovare Samsung Galaxy A15 5G, una soluzione decisamente convincente e oggi in super sconto su eBay a un prezzo davvero conveniente.

Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per l’eccellente rapporto qualità/prezzo, lo smartphone del colosso sudcoreano può essere tuo ad appena 139€ complice uno sconto immediato del 55% – con consegna rapida e gratuita in 48 ore inclusa nel prezzo.

Samsung Galaxy A15 5G è in caduta libera su eBay ad appena 139€: sconto shock

Il device di Samsung sorprende fin dal primo utilizzo con un pannello Super AMOLED da 6.5 pollici perfetto per guardare contenuti video a risoluzione Full HD+, mentre il comparto hardware ti permette di affrontare una giornata tipo senza alcun problema. La batteria da 5000 mAh ti accompagna per un giorno intero, il processore octa-core avvia in un istante tutte le app che ti servono.

Nonostante il prezzo molto conveniente, Samsung Galaxy A15 5G è anche un camera phone di tutto rispetto: troviamo un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50MP, perfetto per scattare foto di qualità e registrare video ad alta risoluzione.

Con queste premesse è chiaro che lo smartphone di Samsung è pronto per soddisfare le tue esigenze quotidiane senza intoppi; mettilo subito nel carrello di eBay e preparati per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.