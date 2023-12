eBay SCONVOLGE tutto: HONOR 90 5G crolla di 167€ con uno SCONTO FOLLE

Inutile girarci intorno: se sei alla ricerca di un top di gamma Android al prezzo di un qualsiasi mediogamma, sappi che il popolarissimo HONOR 90 5G può essere tuo a un prezzo davvero conveniente in questa offerta di eBay.

Può sembrarti un errore di prezzo ma ti assicuriamo che è tutto vero: il terminale Android del colosso cinese è in caduta libera con uno sconto sensazionale del 31% che ti fa risparmiare ben 167€.

HONOR 90 5G crolla su eBay al prezzo di un comune mediogamma Android: occasione unica

HONOR 90 5G è pronto a sorprenderti sotto tutti i punti di vista fin da subito. Innanzitutto, il display è un pannello AMOLED da 6.7 pollici di altissimo livello super smooth a 120Hz; sotto il cofano trova posto un potentissimo processore octa core, un velocissimo modem 5G, NFC, dual SIM, Android 13 e una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 65W.

Inoltre, come se non bastasse, è presente anche un super modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 200MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione anche in condizioni di scarsa luminosità.

Con queste premesse non hai altro da fare che mettere subito nel carrello di eBay l’eccellente smartphone di HONOR; oggi lo paghi come un qualsiasi mediogamma Android grazie allo sconto sensazionale di ben 167€ con tanto di consegna gratuita.

