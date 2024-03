eBay sgancia LA BOMBA: PS5 Slim 1 TB a 464,90€, miglior prezzo DI SEMPRE

Lanciata il 10 novembre 2023, la PlayStation 5 Slim si è da subito rivelata un successo unico per via del suo peso ridotto e della scheda tecnica ancor più potente. Se la stai sognando, è giunto il momento di metter mano al portafoglio e acquistarla. eBay ha lanciato una promo pazzesca, la puoi ottenere nella versione Disc con 1 TB di memoria a 464,90 euro! È il prezzo migliore di sempre, e dalla tua hai anche una garanzia di 24 mesi. Sfrutta subito le ultime modifiche studiate da Sony, giocare non è mai stato così bello. Non devi fartela scappare, le quantità disponibili sono limitate e presto potrebbe andare sold-out.

PS5 Slim: con le specifiche tecniche riviste, porti il gaming ad un livello superiore

Come già successo in passato, anche per questa PS5 Sony ha deciso di lanciare la Slim. Che porta con sé alcune migliorie da non sottovalutare, come per esempio il caricamento ancor più rapido grazie all’unità SSD ad altissima velocità. A cui si accompagna la CPU X84-64-AMD Ryzen Zen 2 con 8 Cores/16 Threads e frequenza variabile fino a 3.5 GHz. Per la GPU, invece, ci si è affidati all’AMD Radeon RDNA 2 con accelerazione Ray Tracing e frequenza variabile fino a 2.23 GHz.

Ma la più importante modifica rispetto alla prima PlayStation 5 è rappresentata dal peso. Rispetto ai 3.3 kg passati, infatti, con la Slim avrai modo di godere di una console da 2.6 kg circa. Non mancano le conferme col passato, come i 120 FPS con uscita a 120 Hz, la compatibilità col 4K e tutti i vantaggi che il feedback aptico del controller DualSense ha da offrire. Grazie alla versione Slim, avrai modo di portare il gaming ad un livello superiore e che mai avevi nemmeno sognato prima d’ora.

Sfrutta oggi stesso lo sconto di eBay, potrai avere la PS5 Slim ad un prezzo tra i migliori di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.