eBay SHOCK: con gli edays Samsung Galaxy Watch6 costa POCHISSIMO

Solo con gli edays di eBay hai la possibilità di acquistare l’ottimo smartwatch premium Samsung Galaxy Watch6 a un prezzo davvero conveniente. Infatti, utilizzando il codice coupon esclusivo “NOVEDAYS” in fase di acquisto, il wearable del colosso sudcoreano è pronto per essere tuo al prezzo shock di appena 195€.

Sono svariati i motivi per cui lo smartwatch di Samsung è considerato uno tra i migliori al mondo: è realizzato con materiali di altissimo livello, come puoi facilmente notare dall’immagine sottostante, sfoggia un bel design e ha a disposizione numerosi sensori per il tracking della salute e dell’attività fisica.

Appena 195€ su eBay per l’ottimo Samsung Galaxy Watch6: offerta imperdibile

Samsung Galaxy Watch6 monta un bellissimo pannello touch a colori abbracciato da una cassa circolare in alluminio con due tasti funzione sul lato destro; sul versante interno, invece, un precisissimo sensore HR registra costantemente il battito cardiaco e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Alimentato da una batteria di nuova generazione che ti accompagna per molte ore, Samsung Galaxy Watch6 è anche un formidabile fitness tracker: lo allacci al polso e inizia a tracciare automaticamente le più importanti informazioni di tantissime modalità di allenamento differenti.

Con un prezzo di vendita su eBay di appena 195€ l’ottimo smartwatch di fascia premium è pronto per soddisfare tutte le tue personali esigenze; mettilo subito nel carrello e ricorda di utilizzare il codice coupon “NOVEDAYS” in fase di acquisto per usufruire dello sconto di 34,49€.

