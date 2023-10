eBay SORPRENDE e SCONVOLGE: Samsung Galaxy A23 5G giù del 40%

È proprio il caso di dirlo: Samsung Galaxy A23 5G in vendita su eBay al prezzo di oggi è un’offerta che lascia a bocca aperta. Infatti, grazie allo scioccante sconto immediato del 40%, il device del colosso sudcoreano può essere spendendo appena 207€ – parliamo di un risparmio immediato di ben 141€.

Sottile, leggero, con un design minimal e giovanile, lo smartphone a marchio Samsung è pronto per soddisfare tutte le tue necessità da ogni punto di vista.

Samsung Galaxy A23 5G costa quanto un low-cost su eBay: occasione unica

Lo puoi utilizzare senza alcun problema per telefonare, navigare in rete, guardare video ad alta risoluzione, ascoltare la musica, chattare sui social e molto altro ancora. Il device monta un bel pannello Infinity-V da 6.6 pollici ad alta risoluzione e un buon processore octa core con 4 GB di RAM, mentre sotto il cofano puoi fare completamente affidamento alla mega batteria da 5000 mAh.

Ma c’è di più: Samsung Galaxy A23 5G monta anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per scatti e video ad altissima risoluzione.

L’ottimo smartphone a marchio Samsung è pronto per essere tuo al prezzo più conveniente di sempre su eBay; mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.