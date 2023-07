eBay spiazza tutti: Redmi Note 12 costa 139€ con lo SCONTO del 30%

Con un prezzo di vendita di appena 139€ su eBay lo smartphone Android economico Redmi Note 12 è a tutti gli effetti un best buy assoluto. Complice uno sconto shock del 30%, infatti, quest’oggi hai a portata di mano un telefono di qualità a un prezzo davvero molto conveniente.

Nonostante il calo drastico del prezzo a cui si aggiunge anche la consegna rapida e completamente gratuita, il device a marchio Redmi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze.

Redmi Note 12 costa pochissimo su eBay: sconto irresistibile del 30%

Per un device che costa quanto uno dei tanti budget phone di dubbia qualità, Redmi Note 12 ti sorprende con un eccellente display AMOLED da 6.67 pollici ad altissima risoluzione e super smooth a 120 Hz. La fotocamera frontale è in grado di scattare selfie davvero niente male, mentre sul retro un modulo triplo è capeggiato da un sensore principale da 50 MP per foto e video di qualità.

Come se non bastasse, inoltre, Redmi Note 12 integra un potente processore octa core di Qualcomm e una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W. Cos’altro dire su Redmi Note 12? Non fartelo scappare ora che costa appena 139€ su eBay con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

