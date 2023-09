eBay STRAVOLGE tutto con Motorola Moto g32 a 114€: offerta ALLUCINANTE

Fatti un regalo di cui non ti pentirai mai: il popolarissimo budget phone Motorola Moto g32 è in vendita su eBay al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, oggi ti bastano appena 114€ per stringere tra le mani uno smartphone super economico ma in grado di soddisfare le tue personali esigenze quotidiane.

Con lo smartphone a marchio Motorola puoi telefonare, navigare in rete, chattare sui social con i tuoi amici, ascoltare la musica, guardare video ad altissima risoluzione e molto altro, tutto senza scendere a compromessi.

Su eBay ci vogliono appena 114€ per acquistare Motorola Moto g32, che affare

Motorola Moto g32 monta un bel pannello frontale da 6.5 pollici super smooth e una fotocamera per selfie di qualità, mentre sotto il cofano il processore octa core è affiancato da una mega batteria da 5000 mAh per ore e ore di utilizzo senza restare senza carica.

Inoltre, nonostante il prezzo super conveniente, il terminale Android integra anche un modulo fotografico triplo con un sensore principale da ben 50MP per scatti e video ad altissima risoluzione.

Appena 114€ su eBay per il popolarissimo smartphone a marchio Motorola, un prezzo troppo conveniente per lasciarselo sfuggire; metti subito nel carrello il device economico del colosso hi-tech per riceverlo direttamente a casa in pochissimo e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.