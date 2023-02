eBay SVENDE completamente il Galaxy A13 di Samsung: costa appena 129€

Questa è una di quelle volte in cui una incredibile offerta di eBay ti dà la possibilità di acquistare un buon budget phone come il Samsung Galaxy A13 a un prezzo ridicolo. Con uno sconto del 32%, infatti, il device del colosso sudcoreano è disponibile in pronta consegna e senza costi di spedizione ad appena 129€.

Stiamo parlando di uno smartphone che ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è perfetto per telefonare, navigare in rete e sui social, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Il budget phone Samsung Galaxy A13 è in super offerta su eBay: affare d’oro

Munito di un buon pannello Infinity-V da 6.6 pollici con una fotocamera frontale capace di scattare foto di buona qualità, lo smartphone di Samsung è famoso per garantire una buona esperienza di utilizzo nonostante il prezzo così aggressivo.

Il processore octa core è affiancato da 3 GB di RAM e da tanto spazio interno espandibile tramite microSD, la batteria da 5000 mAh ti assicura un giorno pieno di utilizzo senza mai un pensiero e la fotocamera postiore quadrupla monta un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto di qualità e video ad altissima risoluzione.

Sembra ombra di dubbio l’offerta eBay di questa sera sul device di Samsung ha del sensazionale: ti arriva direttamente a casa in pochissimo tempo, senza costi di spedizione e ti costa appena 129€.

