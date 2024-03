eBay SVENDE il MacBook Air: prezzo ridicolo con questo codice SEGRETO

Apple è da anni una delle aziende leader nel settore dell’informatica. Se anche tu hai deciso di affidarti alla qualità del marchio californiano, allora questo MacBook Air 2022 è l’occasione ideale. eBay ha deciso di svenderlo completamente, proponendolo ad una cifra poche volte così bassa. Grazie al codice PSPRMAR24, puoi farlo tuo a soli 1.024,90 euro! Ti basta inserirlo al momento del pagamento per riscattarlo subito e così godere di uno sconto unico. Disponibile nella colorazione Midnight, è il dispositivo ideale sia per lavorare che per lo svago. Una volta averlo ricevuto a casa te ne innamorerai.

MacBook Air: con chip M2 e 8 GB di RAM, è una vera chicca tech

Il vero cuore pulsante di questo MacBook Air 2022 è il suo processore M2, che fa funzionare ogni singola specifica tecnica al meglio e fornisce prestazioni mai così efficienti. Le performance sono incredibili e non c’è nemmeno bisogno di una ventola per il raffreddamento. E se sei preoccupato della resistenza, sappi che i materiali in alluminio riciclato al 100% rendono la scocca indistruttibile.

Preparati a godere di una velocità inaudita con la CPU 8-core e la GPU fino a 10-core, in grado di supportare streaming di video in ProRes 4K e 8K. Il tutto unito alla batteria con autonomia fino a 18 ore. Godendo delle immagini sul meraviglioso display Liquid Retina da 13,6″, in assoluto il più grande e luminoso mai visto sulla serie Air dei MacBook. Anche la tastiera è stata completamente rivista, con un feedback dei tasti che ti farà sognare. E poi c’è il Touch ID, posto in alto a destra per poter entrare all’interno del proprio account ed utilizzare Apple Pay.

Se a frenarti dal comprare questo gioiellino era il prezzo, allora l’offerta irrinunciabile di eBay è arrivata proprio nel momento giusto. Risparmi un sacco e ti godi il top di gamma del settore!

